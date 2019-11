Von Hans-Jürgen Amtage

Der Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Melitta, Jero Bentz, hatte am Montagabend im Kreistag gemeinsam mit dem Direktor Gruppenstrategie bei Melitta, Günther Klatt, und Mindens Bürgermeister Michael Jäcke (SPD) für das Millionenprojekt geworben. Teilweise sehr leidenschaftlich und persönlich erläuterte Bentz die Hintergründe für sein Engagement für die Arena, die für die gesamte Region von großer Bedeutung sei.

Günther Klatt und Jero Bentz präsentierten den Kreispolitikern Entwürfe für die Finanzierung und den Betrieb einer solchen Halle, die auf dem noch kontaminierten und zu sanierenden Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes im Osten der Kreisstadt entstehen könnte. Das Konzept basiere auf der Entwicklung durch ein Projektteam der Firma Melitta. Unterstützt von externen Fachleuten. Beratend mit ins Boot geholt werden sollen zudem die Betreiber der Eventhalle in Ulm. Die sogenannte Ratiopharm-Arena wäre vergleichbar mit der Multifunktionshalle in Minden.

Die Errichtung wird in vielen Kommunen kritisch gesehen

Unternehmer Bentz war in den vergangenen Monaten zum »Gesicht« der vieldiskutierten Multifunktionshalle geworden, deren Errichtung besonders in vielen Kommunen des Altkreises Lübbecke kritisch gesehen wird. Vor diesem Hintergrund betonten Kreistagsmitglieder bei der Sondersitzung im Kreishaus, alle Mühlenkreis-Kommunen auf dem Weg zu einer solchen regional bedeutenden Veranstaltungshalle mitzunehmen. Landrat Ralf Niermann erinnerte außerdem daran, dass bereits jetzt alle elf Kommunen auch ihren finanziellen Beitrag für die Kampa-Halle leisteten.

Laut Klatt sind für die Baufinanzierung der Multihalle mehr als 35 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro als Liquiditätsreserve vorgesehen. Dabei sollten 7,5 Millionen Euro zuzüglich Betriebskosten und Tilgung in Höhe von rund 640.000 Euro jährlich von der Stadt Minden, 14,5 Millionen vom Kreis Minden-Lübbecke und sieben Millionen von der Wirtschaft kommen. Etwa 8,4 Millionen Euro müssten über Darlehen finanziert werden. Neben einer Eigentümergesellschaft (Kreis, Stadt und Einlagen der Wirtschaft) sollte es aus Sicht von Jero Bentz eine private Betreibergesellschaft mit unternehmerischer Verantwortung geben.

Der Unternehmer und sein Strategie-Direktor gingen mit einer Vergleichsrechnung auch auf die 1970 errichtete und 1999 sanierte Kampa-Halle, Heimat des Handballbundesligisten GWD , ein. Die soll zum Jahresende geschlossen werden. Die Botschaft von Klatt: Unter dem Strich wäre die Sanierung der fast 50 Jahre alten Halle teurer als eine neue Arena. Denn Sanierung zuzüglich Betriebsdefizit summierten sich auf drei Jahrzehnte gerechnet auf bis zu 60 Millionen Euro.

Übergangshalle für Handball und Veranstaltungen vorgeschlagen

Die Alternative sei der Hallen-Abriss sowie die Neuerrichtung eines Sportzentrums für rund zehn Millionen Euro. Einzuschließen seien Betriebskosten in Höhe von 200.000 Euro im Jahr plus 14,5 Millionen Euro Zuschuss für die Multihalle. Das mache zusammen etwa 30 Millionen Euro. Der Kreis würde somit eine Million Euro im Jahr sparen. Diese am Wochenende bekannt gewordene Rechnung war in den Sozialen Medien bereits heftig diskutiert und kritisiert worden.

Vorgeschlagen wurde zudem eine Übergangshalle für Handball und Veranstaltungen für maximal fünf Millionen Euro. Das Unternehmen Schäferbarthold, das in der Nähe des Porta-Marktes angesiedelt ist, hat Unterstützung signalisiert. Der Großhändler für Kfz-Ersatzteile habe alle fünf bis zehn Jahre Erweiterungsbedarf, so Klatt. So könne auf dem Schäferbarthold-Gelände eventuell eine hochwertige Übergangsarena entstehen. Das Portaner Unternehmen würde im Anschluss das Objekt als Lagerhalle übernehmen.

Ausdrücklich verwiesen Klatt und Bentz darauf, die Region und die Stadt bräuchten etwas, was die Menschen verbinde. Das könne eine solche Multifunktionshalle mit Kultur und Sport sein. Bis zur Eröffnung sollte mit einer Realisierungszeit von sechs Jahren gerechnet werden. Bentz erläuterte außerdem, dass Handballbundesligist GWD bei diesem Hallenprojekt keine zentrale Rolle spiele.

»Wir kommen langsam zu einer Entscheidung pro Multifunktionshalle«

CDU-Fraktionschef Detlef Beckschewe bezeichnete die Vorstellung als »mutmachende Präsentation«: »Wir kommen langsam zu einer Entscheidung pro Multifunktionshalle.« SPD-Fraktionschefin Birgit Härtel erinnerte daran, die Politik müsse Verantwortung für den Kreis übernehmen. Da jetzt belastbare Informationen auf dem Tisch lägen, gehe es darum, bei der Zielmarke von 14,5 Millionen Euro Kreisanteil zu landen. Ulrich Pock (SPD) ergänzte: »Wir können in der Dezember-Sitzung des Kreistags in der Lage sein, einen Grundsatzbeschluss zu fassen.« Denn die Städte und Gemeinden im Mühlenkreis würden entlastet und es werde etwas für die Zukunft geschaffen. Härtel forderte zudem, die Kampa-Halle und die Kreisschwimmhalle so schnell wie möglich abzureißen und Alternativen zu schaffen.

Zurückhaltender zeigten sich die übrigen Fraktionen, die zu mehr Informationen hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Perspektiven drängten. Die Fraktionssprecherin der Grünen, Cornelia Schmelzer, beklagte: »Wir fühlten uns bislang nicht mitgenommen.«

Bereits in der Vorwoche hatten SPD, CDU und Unabhängige Wählervereinigung Mindener Initiative im Mindener Rat einen Grundsatzbeschluss für die Beteiligung an der Halle gefasst. Dieser war massiv von den kleinen Ratsfraktionen kritisiert worden, auch weil die Kreisstadt mit erheblichen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen rechnet.