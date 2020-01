Minden/Bielefeld (WB). Eine 32-jährige Frau ist am Donnerstag in der Westfalenbahn auf einer Fahrt von Bielefeld nach Braunschweig wegen einer Schwarzfahrt aufgefallen. Als die von einer 50-jährigen Zugbegleiterin hinzugezogenen Polizeibeamten im Mindener Bahnhof die Personalien der Frau feststellen wollten, versetzte diese der Bahnmitarbeiterin unvermittelt einen Faustschlag gegen den Kopf.

Die Beamten nahmen die 32-Jährige umgehend fest und legten ihr Handschellen an. Mittlerweile sitzt die Frau in Untersuchungshaft. Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen herausstellte, war die 32-Jährige am frühen Morgen in Bielefeld in die Westfalenbahn gestiegen. Bei einer Kontrolle fiel dann auf, dass sie keinen gültigen Fahrschein gelöst hatte. Da sie sich gegenüber dem Personal nicht ausweisen konnte, wurde noch während der Fahrt die Polizei in Minden um Unterstützung gebeten. Nach dem Übergriff klagte die Zugbegleiterin über Schmerzen.

Da die aus der Slowakei stammende Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Ein Richter ordnete daraufhin die Untersuchungshaft wegen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen gegen die Frau an. Die 32-Jährige ist polizeibekannt und war erst Anfang November vergangenen Jahres aus einem Gefängnis entlassen worden. Dort hatte sie wegen Diebstahlsdelikten eingesessen.