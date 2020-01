Von Andreas Kolesch

Berlin/Minden (WB). In der großen Koalition in Berlin gibt es Streit um den geplanten Ausbau der ICE-Strecke durch OWL. Die SPD-Abgeordneten Achim Post (Minden-Lübbecke), Stefan Schwartze (Kreis Herford) und Wibke Esdar (Bielefeld) sowie Marja-Liisa Völlers (Bückeburg) stimmten am Freitag im Bundestag gegen den Gesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CDU). Der Minister will ein verkürztes Planungsverfahren für den Ausbau der Bahnstrecke Minden-Hannover einleiten.