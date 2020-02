Minden (WB). Nach zwei Raubüberfällen auf das Bekleidungsgeschäft KiK am 29. April um 19.15 Uhr und am 20. Mai gegen 18.25 Uhr in der Mindener Königstraße, fahndet die Polizei nun mithilfe eines Phantomfotos nach dem Täter. Dieser war bei beiden Überfällen jeweils maskiert unter Vorhalt eines Messers aufgetreten und forderte die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen, bevor er die Tageseinnahmen entwendete und zu Fuß flüchtete. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte für beide Taten verantwortlich ist.