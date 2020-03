Minden/Lübbecke (WB). Auch im Kreis Minden-Lübbecke gibt es jetzt zwei Labornachweise von Coronaviren . Ein Ehepaar im Kreisgebiet ist am Freitag positiv auf Covid 19 getestet worden. Das bestätigte der Kreis Minden-Lübbecke. Dieser hat zudem von 16 Uhr an ein Bürgertelefon eingerichtet.

Die Patienten sind bereits informiert, die Kontaktpersonen werden zurzeit ermittelt und ebenfalls informiert. „Beide haben sich vorbildlich verhalten und mit Auftreten der Symptome die Kontakte eingeschränkt. Die Infektionskette ist gut nachvollziehbar“, sagt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Elke Lustfeld. „Die Frau hatte in der vergangenen Woche Kontakt zu nachgewiesenen Fällen im Ausland. Die Erkrankten haben geringe Beschwerden und können ambulant betreut werden.“ In weiteren Kommunen des Kreises befinden sich außerdem Personen in häuslicher Quarantäne, weil Familienmitglieder direkten Kontakt zu anderen positiv getesteten Fällen hatten.

Kreis steht in Kontakt mit dem Gesundheitsamt

Im Kreis Minden-Lübbecke arbeiten alle beteiligten Stellen – Landrat Dr. Ralf Niermann, Kreisdirektorin Cornelia Schöder, Gesundheitsamt, Rettungsdienst, die Mühlenkreiskliniken ebenso wie die niedergelassenen Ärzte und alle anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen sowie das Rechts- und Ordnungsamt des Kreises an Vorsichtsmaßnahmen. Seit der ersten Ausbreitung des Virus steht das Gesundheitsamt des Kreises außerdem in engem Kontakt zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 einzuschränken oder zu begrenzen

Auch im benachbarten Bünde sind erste Infizierungen bekannt geworden.

Das wird bei Symptomen geraten

Bei Symptomen und dem Verdacht, zu einer Risikogruppe zu gehören, gilt: Unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zuhause bleiben, nach telefonischer Voranmeldung einen Arzt aufsuchen, auf Husten- und Nies-Etikette und eine gute Händehygiene achten. Bei leichten Symptomen reicht die Kontaktaufnahme zum Hausarzt. Bei schweren Symptomen ist eine weitere Abklärung notwendig. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten steht – wie bei anderen schweren Erkrankungen auch – der kassenärztliche Notdienst zur Verfügung unter Telefon 116 117. Wichtig ist in beiden Fällen, sich von anderen Menschen so gut wie möglich fern zu halten.

Vor dem Krankenhaus Minden ist bereits am Donnerstag ein Notfallzentrum eingerichtet worden.

Der Kreis Minden-Lübbecke hat ein Bürger-Telefon eingerichtet unter 0571/807-20300. Es ist heute erreichbar von 16 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr.