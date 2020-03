Minden (WB/aha). Ein weiterer begründeter Corona-Verdachtsfall hat sich im positiven Screening-Test mit Befund am späten Samstagabend bestätigt. Das hat die Pressestelle des Kreises Minden-Lübbecke am Sonntagnachmittag mitgeteilt.

Bei dem oder der Infizierten handelt es sich nach Angaben der Pressesprecherin Sabine Ohnesorge um eine Person, die mit einem der beiden Infizierten in Kontakt stand, deren Erkrankung am Freitag bekannt geworden war. Die Person war, wie die weitere Kontaktpersonen seit Freitag in häuslicher Quarantäne.

Aktuell befindet sich die Person in stationärer Behandlung. Insgesamt gibt es mit dem neuesten Fall fünf bestätigte Fälle von Corona-Infektionen. Die beiden Menschen aus dem Mühlenkreis, deren Erkrankung am Freitag bekannt gegeben worden war, hatten sich nach Angaben des Kreises Minden-Lübbecke jeweils während eines Auslandsaufenthaltes infiziert.