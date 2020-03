Drei Fälle in Bad Oeynhausen, einer in Minden, einer in Stemwede

Fünf bestätigte Coronafälle gibt es derzeit im Kreisgebiet: drei in Bad Oeynhausen, einen in Minden und einen in Stemwede. Gut weitere 20 Personen befinden sich zur Beobachtung in häuslicher Quarantäne, wie der Landrat am Montag berichtete.

Betroffen von Absagen ist unter anderem die Ausbildungsmesse „Go Future“, die vom 19. bis 21. März auf dem Mindener Messegelände Kanzlers Weide laufen sollte. Die Messekataloge waren bereits an alle weiterführenden Schulen im Kreisgebiet sowie im näheren Umland verteilt worden. Auch auf der Webseite www.go-future.org sind viele Informationen nachzulesen. Deshalb finden Laura Vogelsang und Henrik Franke vom Messeteam bei allem Bedauern über die Absage auch einen positiven Aspekt: „Wir werden die Schulen ausdrücklich darauf hinweisen und auch unsere Kanäle in den sozialen Medien nutzen, sodass es hoffentlich doch noch einen zufriedenstellenden Werbeeffekt für die bereit gestellten Ausbildungsplätze gibt.“

Freisprechungsfeier in Minden abgesagt

Nicht stattfinden wird auch die „Mini Maker Faire Minden-Lübbecke“ im Handwerksbildungszentrum Minden am 20. und 21. März. Hier sollten Macher, Erfinder, Bastler, Querdenker und Menschen mit Lust am Kreativsein ihre Ideen präsentieren. 60 Aussteller hatten sich angekündigt.

Die Kreishandwerkerschaft Wittekindsland hat kurzfristig die Freisprechungsfeier in Minden am Donnerstag, 12. März, sowie die Feierstunde zur Verabschiedung des Ehrenkreishandwerksmeister Karl-Friedrich Kühn und zur Einführung von Kreishandwerksmeister Ulrich Birkemeyer am Freitag, 13. März, vorsorglich abgesagt. „Wir möchten hiermit unser Verantwortung nachkommen, damit sich der Virus möglichst langsamer verbreitet“, erklärte Angela Brettholle-Gorka von der Kreishandwerkerschaft.