Die Planungen für eine Multifunktionshalle am rechten Weserufer können Gestalt annehmen: Auch der Bund hat Fördermittel bewilligt.

Minden (WB). Die geplante Multifunktionshalle in Minden kann nun auch mit Bundesmitteln rechnen. Der heimische Bundestagsabgeordnete Achim Post (SPD) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Deutsche Bundestag jetzt die Förderung des Projekts in Höhe von vier Millionen Euro genehmigt hat.