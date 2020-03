Minden/Bückeburg (WB). Zu einem Überfall auf einen Taxifahrer ist es am Mittwochabend in der Mindener Innenstadt auf dem Martinikirchhof gekommen. Dem für ein Bückeburger Unternehmen tätigen 51-Jährigen wurde unter Vorhalt eines Messers das Geld geraubt. Der Mann blieb unverletzt. Die leere Geldbörse und der zunächst ebenfalls entwendete Autoschlüssel wurden später in der Nähe aufgefunden.