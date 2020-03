Minden (WB/in). Edeka will wohl doch weniger Real-Märkte übernehmen als ursprünglich geplant. Hatte der führende Lebensmittel-Einzelhändler in Deutschland im Herbst sein Interesse für 87 der zum Verkauf stehenden 275 früheren Supermärkte des Metro-Konzerns beim Bundeskartellamt angemeldet, so reduzierte er die Zahl nach einem Bericht der „Lebensmittelzeitung“ jetzt auf 50.

Etwa die Hälfte der Standorte auf dieser Liste soll an die Edeka-Regionalgesellschaften Minden-Hannover und Südwest gehen. Die Gesellschaft in Minden beliefert Edeka-Märkte im Norden und Osten von OWL. Die Märkte in Westen, also Bielefeld sowie die Kreise Paderborn und Gütersloh, fallen in die Zuständigkeit der Regionalgesellschaft Rhein-Ruhr in Moers.

Sie soll erklärt haben, nicht mehr als ein Dutzend Real-Märkte übernehmen zu wollen. Ebenfalls Interesse an Real-Übernahmen angemeldet hat beispielsweise die zur Lidl-Gruppe gehörende Kaufland-Kette. In OWL umfasst das Netz von Real acht Filialen. Drei befinden sich in Bielefeld. Hinzu kommen Paderborn, Brakel, Detmold, Gütersloh und Espelkamp.