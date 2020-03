Die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke hat in den vergangenen Tagen auffällig viele Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt.

Minden (WB). Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Stemmer Landstraße in Minden hat die Polizei am Donnerstag zahlreiche Verkehrssünder zur Kasse gebeten. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 80 Verstöße fest. Dies hat für 30 Autofahrer eine Anzeige zur Folge. Acht von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Trauriger Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer aus dem Raum Peine. Er war mit Tempo 98 fast doppelt so schnell unterwegs als die erlaubten 50 Stundenkilometer. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Zudem erhoben die Beamten des Verkehrsdienstes bei ihrer mehrstündigen Kontrolle 50 Verwarnungsgelder.

Die Polizei hatte schon am Mittwoch erhebliche Geschwindigkeitsverstöße auf der B 482 in Petershagen registrieren müssen. Hier hatte unter anderem ein Audi-Fahrer so stark auf das Gaspedal gedrückt, dass das Messgerät der Beamten 171 Stundenkilometer bei zulässigen 100 anzeigte.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt im Kreis Minden-Lübbecke zu den Hauptunfallursachen und ist vor allem mitverantwortlich für die zum Teil schweren Folgen bei einem Verkehrsunfall, betont die Kreispolizei. Daher ist die in den letzten Tagen festgestellte hohe Zahl der Tempoverstöße für die Polizisten auffällig. Vor allem aber ragen die unangemessenen hohen Geschwindigkeiten und die draus resultierenden Gefahrenpotentiale negativ heraus, so die Kreispolizeibehörde.