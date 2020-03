Polizeifahrzeuge am Einsatzort in Minden-Dützen. Foto: Christian Müller

Minden (WB/cm). Ein Einfamilienhaus im Mindener Stadtteil Dützen wurde am Freitagvormittag geräumt. Das Amtsgericht Minden wandte sich an die Polizei und bat um Hilfe. Diese rückte mit Spezialeinsatzkräften an, um einen 55-jährigen Mindener aus seinem verkauften Haus zu holen.