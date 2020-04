Der 78-jährige Mann mit schweren Vorerkrankungen erlag der Krankheit am Donnerstagmorgen. „Wir sind tief erschüttert und hätten uns gewünscht, dass der heutige Tag noch in weiter Ferne liegen möge“, sagt Landrat Dr. Ralf Niermann. „Leider gehören wir jetzt auch zu den Kreisen, die den ersten Todesfall zu melden haben. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen, denen wir viel Kraft in dieser schweren Zeit wünschen.“ Auch die Mitarbeitenden der Mühlenkreiskliniken sind tief betroffen und sprechen der Familie ihr Mitgefühl aus.