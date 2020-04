Von Oliver Horst

Minden/Lübbecke (WB). Die Mühlenkreiskliniken mit 5000 Mitarbeitern und mehreren Standorten im Kreis Minden-Lübbecke wollen im Kampf gegen das Coronavirus alle personellen Reserven in der Bevölkerung mobilisieren. Am Donnerstag hat der Klinikverbund Bürgerinnen und Bürger mit einer Fachausbildung im pflegerischen oder ärztlichen Bereich aufgerufen, bei der Bewältigung der Corona-Krise in den nächsten Monaten zu helfen. „Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Erkrankten steigen wird“, erklärt Klinikchef Dr. Olaf Bornemeier.