Minden (WB). Im Kreis Minden-Lübbecke sind am Ostermontag 482 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus registriert (Stand 11 Uhr). Am Donnerstag lag die Fallzahl bei 463. Als wieder genesen gelten nach Angaben der Kreisverwaltung 256 Menschen. Vor den Feiertagen waren dies 235. Drei Menschen (aus Minden, Hille und Stemwede) sind an der Covid-19-Erkrankung gestorben.