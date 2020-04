Der Blick aus dem Patientenzimmer: blühende Zierkirschen vor dem Teich am Klinikum und in der Ferne das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Foto: Michael Nichau

Minden (WB). Redakteur Michael Nichau, in Rahden tätig, war zu einen Krankenhaus-Aufenthalt im Mindener Johannes-Wesling-Klinikum. Seine Erlebnisse mit dem Corona-Management von Hausarzt bis Klinikum hat er in einem Tagebuch festgehalten.

Ich bin drin. Mühlenkreiskliniken, Johannes-Wesling-Klinikum. Nein, eingeschlichen habe ich mich hier nicht. Es soll mir geholfen werden! Meine Haut macht Probleme und das nicht unerheblich.

Dennoch, hier in der Notaufnahme komme ich mir ein bisschen vor, wie Günter Wallraff in seinen besten Reporterjahren. Und letztlich sehe ich mich veranlasst, über meine Erfahrungen zu schreiben, was den Umgang mit dem Coronavirus angeht.

Es war am Samstag vor drei Wochen. Etwas kündigte sich an. Gliederschmerzen, dann vier Tage Fieber, Schüttelfrost und so weiter. Aber keine der typischen Symptome für das Virus. Am Dienstag habe ich endlich einen Termin in der Isoliersprechstunde beim Hausarzt: Auf dessen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung steht „Grippaler Infekt/Covid 19“. Auf den Armen habe ich rote Stellen. Ich sende meinem Hautarzt sicherheitshalber an zwei darauffolgenden Tagen Bilder. Der schlägt Alarm und beordert mich am Freitag (inzwischen bin ich fieberfrei, trotzdem hat er Angst), vor seine Praxistür und händigt mir eine Überweisung aus.

Unbedachter Umgang mit möglichen Virusträgern

Wie sich eine halbe Stunde später herausstellt, ist es nicht – wie er mir sagte – eine Überweisung zur Ambulanz, sondern eine Einweisung ins Krankenhaus, was mich vor Ort überrumpelt. Was mich aber mehr überrascht, ist der doch eher unbedachte Umgang mit möglichen Virusträgern, denn: Ich könnte ja das Coronavirus übertragen. Ein Test wurde vom Hausarzt nicht angeordnet.

„Melden Sie sich dann bei der Corona-Station, da geht es weiter“, wird mir gesagt. Und vor Ort durchlaufe ich den Prozess für die Notaufnahme. „Waren Sie in einem Risikogebiet? Hatten Sie Kontakt zu einem nachgewiesenen Fall?“ Zweimal lautet die Antwort: „Nein“. Es wird Temperatur gemessen: kein Fieber. Um auch niemanden wirklich zu gefährden, zeige ich meine Krankmeldung mit dem Diagnosevermerk. Die Ärztin an der Corona-Kontrolle schaut kurz drauf. Ich soll durchgehen in die Notaufnahme.

In der Notaufnahme kommen tatsächlich alle Patienten mit vielerlei Leiden an. Zum Teil unkon­trolliert. Wer befragt schon einen Bauarbeiter mit gebrochenem Bein? Wer hindert den älteren Mann daran, mit seiner Einweisung die Notaufnahme zu betreten?

Ich werde untersucht. Immerhin macht man ein Röntgenbild der Lunge. Das geht schnell: alles frei, keine Symptome. Vielleicht habe ich wirklich nichts, aber wer kann das schon sagen? Gut vier Stunden verbringe ich nun auf dem Flur der Notaufnahme. Nicht nur ich sitze dort. Zwei Meter Abstand zu anderen Patienten sind geboten. Eilig kopierte, einlaminierte Schilder kleben an den Wänden. Ich mag gar nicht dran denken, was wäre, wenn nur eine Person dort Virus-Überträger wäre. Etwa ich? Dann wäre der alte Mann mit den Herzbeschwerden in Gefahr. Oder auch die ältere Dame, die im Bett liegend durch die Gänge geschoben wird und schwer Luft bekommt.

„Die Kapazität der Testmöglichkeiten reicht nicht aus“

„Ich hoffe, Sie sind einverstanden, mehrere Tage bei uns zu verbringen. Das ist notwendig“, sagt eine Ärztin. Immerhin: Zumindest die Mediziner tragen während der Untersuchung den „kleinen“ Mund- und Nasenschutz. Das aber soll sich in den kommenden Tagen ändern.

Blutentnahmen, immer wieder. Man stellt mich „auf den Kopf“, wie die Ärzte sagen. Ich erhalte hoch dosierte Medikamente. Ein wenig Resultat ist schon erkennbar. Bei der Visite wundert sich der Chefarzt dann doch: „Ist ein Abstrich gemacht worden? Nein? Das sollte so nicht sein.“ Aber man geht darüber erst einmal – wieder einmal – hinweg. Schließlich kein Fieber, kein Husten, keine Symptome.

„Die Kapazität der Testmöglichkeiten reicht nicht aus“, höre ich später eine Stimme von einer Schwester auf dem Flur. Auch das Personal würde sich Tests bei sich selbst wünschen, wird deutlich. Im Fernsehen laufen nur Corona-Nachrichten. Ich zweifele an den genannten Zahlen. Wenn tatsächlich so wenig getestet wird wie in Minden, liegt die Dunkelziffer der Erkrankungen deutlich höher. Genannt werden letztlich die nachgewiesenen Erkrankungen.

Ohne Maske und Mundschutz

Montag: Man will wegen meiner Hautentzündung, so die erste Diagnose, auch noch mein Herz checken. Also: Rollstuhl und Patiententransporteur. Es sei nicht vorgesehen, dass ich durch die leeren Gänge des Klinikums irre und womöglich versehentlich in den abgesperrten Fahrstuhl der Corona-Isolierstation einsteige. Mein Chauffeur trägt weder Maske noch Mundschutz – wie auch die anderen „Bettenschieber“, die uns entgegenkommen.

Dann verbringe ich wieder mal gut eine Stunde auf dem Flur, vor dem Untersuchungszimmer. Ich bekomme so einiges an Gesprächen mit. Fakt: Eine Mund- und Nasenmaske muss beim Personal für einen Tag ausreichen. „Das wird nach zwei Stunden feucht, dann bekommt man kaum noch Luft“, klagt eine Schwester im Zwiegespräch mit einer Kollegin. Die weiß: „Du musst die Maske in der Pause dann mit der Innenseite nach oben auf den Tisch legen. Dann trocknet sie ein bisschen.“ Irgendwie bin ich mittlerweile leicht beunruhigt, wie mit der Situation umgegangen wird. Immerhin: Die Kardiologin, die mich untersucht, trägt eine FFP2-Maske – zweitbeste Kategorie.

Nach zehn Minuten sitze ich wieder auf dem Flur. Zwei Meter neben mir eine alte Frau, die mit offenem Mund im Krankenbett liegt, und ein Mann um die 80, der – offenbar nach einer OP – auf seinen Rücktransport auf seine Station wartet. Das ist also die „Risikogruppe“ von der überall gesprochen wird. Die liegen neben mir, obwohl man letztlich immer noch nicht weiß, ob ich Virus-Überträger bin.

Sechs Personen auf sechs Quadratmetern

Im Aufzug wird es dann eng. Sechs Personen auf sechs Quadratmetern. Möglicherweise mit neuen Keimen versehen, bin ich dann wieder auf der Station. Die Patienten dürfen den Bereich bis zur Tür nicht verlassen. Außer die Raucher. Diese haben irgendwo Zugang nach außen. Mir bleibt der Blick aus dem Fenster: blühende Zierkirschen und in der Ferne der Kaiser Wilhelm. Zwischen den Bauteilen schaut man auf Sitzecken, die normalerweise von Patienten genutzt werden. Alles ist mit Folie abgedeckt. Baustelle. Man hat Stationen in andere Bauteile verlegt, um die Isolierstation abzuschotten. Es ist ein bisschen wie im Gefängnis. Die Krankenhauskost wird für mich schon zum Höhepunkt des Tages.

Mittwoch: Inzwischen werde ich gefragt, was ich beruflich mache. „Vorsicht: Redakteur bei einer Zeitung. Sie dürfen jetzt nicht immer alles sagen“, mahne ich im Scherz. „Ich halte damit nicht hinterm Berg“, sagt eine der Pflegekräfte. „Das darf ruhig jeder wissen“, ärgert sie sich über zu wenig Schutzmasken und kaum Tests für das Personal. „Mir wird hier geholfen“, sage ich mir. Ich möchte niemanden bloßstellen. Aber ich bin nun einmal Journalist und mache mir schon mal Notizen.

Donnerstag: Es hat mittlerweile den ersten Corona-Todesfall in der Klinik gegeben. Wieder aus einer Risikogruppe mit Vorerkrankung. Der Chefarzt klärt seine Mitarbeiter auf. Krisensitzung. Zwangsläufig bekomme ich das auf dem Flur mit, möchte aber auch nicht stehen bleiben und bewusst zuhören. Wenig später kommt eine Schwester ins Zimmer. Mit der effektiven Schutzmaske. Meine Frage: „Sind die Maßnahmen jetzt verschärft?“ Nein, das sei nicht so. Sie sei Kontaktperson und müsse jetzt 14 Tage mit Maske arbeiten, so die Auflage. Das ist alles, frage ich mich. Getestet wurde sie offensichtlich nicht. Getestet wurde auch mein neuer Bettnachbar nicht. Er sei mit seiner Einweisung erst gar nicht durch den „Corona-Zirkus“ vor dem Haupteingang gegangen, sondern habe das Krankenhaus so betreten. Ohne Test, ohne jegliche Fragen, sagt er. Und er wurde nach seiner kleinen OP sofort auf die Station verlegt. Wenn er Virus-Überträger sein sollte, ist das an allen vorbeigegangen. Ich hoffe nur, dass ich aus dem Krankenhaus entlassen werde, bevor irgendwas unter Quarantäne gestellt wird.

Freitag: Eine Woche bin ich nun hier. Jetzt spitzt sich die Situation offensichtlich zu! Alle Patienten sollen auf den Zimmern bleiben. Irgendwas tut sich auf den Gängen. Später darf der Flur wieder betreten werden. Mein Bettnachbar läuft im Zimmer auf und ab, wie ein Tiger im Käfig. Er ist ein rüstiger Rentner und macht sonst ausgiebige Fahrradtouren.

Corona-Fall auf der Station

Ich gehe zur Patientenküche, brühe mir einen Tee. Dabei komme ich an einer weiteren „Krisensitzung“ des Personals vorbei. Der Chefarzt und ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts klären über weitere Maßnahmen auf: Im Patientenkontakt sind künftig Masken der Schutzklasse FFP2 zu tragen, auf der Station generell der Standard-Mund- und Nasenschutz. Hoch interessant. „Man müsse viel mehr Tests machen“, zitiert der Chefarzt aus einem Fachblatt. Die Realität sieht wohl anders aus.

Hintergrund der Hektik: Auf der Station selbst ist ein Corona-Fall aufgetreten. Das erfahre ich nur durch intensive Nachfrage. Die Oberschwester („Ich bin seit 40 Jahren dabei“) weiß mehr: „Montag werden alle leichten Fälle entlassen.“ Immerhin: Meine Tage im Klinikum sind gezählt. Es gilt, das Wochenende zu überstehen. Mir ist ein wenig mulmig.

Samstag: Wieder bekomme ich eine Unterhaltung mit: „Ich will das ja nicht schön reden, aber es handelt sich bei Corona letztlich um eine Grippe. Und dass es jemandem mit Grippe schlecht geht, ist auch klar. Dass es Komplikationen geben kann, auch“, sagt jemand. Dennoch sei es nicht gut, dass kaum jemand auf das Virus getestet werde. Ich meine, ich hätte die Stimme einer der Ärztinnen erkannt. „Wer Symptome hat, soll erst mal zu Hause bleiben und sich isolieren“, laute die Anordnung. Ich kann es kaum glauben, aber so kann sich das Virus letztlich rasant unter den Pflegekräften verbreiten, ohne dass es auffällt.

Mein Blick auf die geschilderten Ereignisse ist vielleicht subjektiv. Eine Panik scheint auch nicht angebracht zu sein. Aber es besteht wohl Grund zur Sorge um die so genannten Risikopatienten mit Vorerkrankungen.

Montag: Es ist Visite. Ich werde entlassen. Jetzt, endlich, nach eineinhalb Wochen, wird ein Rachen-abstrich bei mir gemacht, wie auch bei anderen Entlass-Patienten. Ich gelte als Kontaktperson, soll 14 Tage in freiwillige Isolation. Es gebe aber keine Auflagen. Wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte, werde sich das Gesundheitsamt bei mir melden. Natürlich hat niemand gemeldet. Also: Alles in Ordnung? Ich überprüfe weiter Körpertemperatur, Blutzucker und Sauerstoffsättigung des Blutes. Beruhigt bin ich nicht. Und: Wer ist eigentlich zuständig? Gesundheitsamt Minden-Lübbecke? Ich wohne im Kreis Schaumburg – falle ich da durchs Raster?