Münster/Minden (dpa/WB). Die Begrenzung der Verkaufsfläche für große Geschäfte in Nordrhein-Westfalen auf 800 Quadratmeter ist rechtens. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster am Mittwoch entschieden.

Es wies in einem Eilverfahren den Antrag von Hagemeyer aus Minden auf eine einstweilige Anordnung gegen die Coronaschutzverordnung des Landes ab.

Die Verkaufsfläche sei ein Kriterium, „das eine unterschiedliche Behandlung einzelner Einzelhandelsbetriebe mit Blick auf ihre Relevanz für das weitere Infektionsgeschehen im Ansatz rechtfertigen könne“, teilte das Gericht mit. Es sei voraussichtlich nicht zu beanstanden, dass das Land durch die Beschränkung der Verkaufsfläche Kundenströme steuern und damit neue Infektionsketten reduziere wolle.

Mit Blick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz hält es das Gericht aber für offen, ob es sachlich gerechtfertigt ist, dass einzelne Geschäfte ihre Verkaufsfläche reduzieren müssen, während andere, nicht der Grundversorgung dienende Läden auf gesamter Fläche öffnen dürfen. In NRW dürfen Möbelhäuser oder Babymärkte ohne Begrenzung der Verkaufsfläche öffnen, Warenhäuser, Modehändler oder Technikmärkte aber nicht.

Stellungnahme von Hagemeyer

Hagemeyer betreibt Filialen in Minden, Stadthagen und Bad Oeynhausen. Das Unternehmen begründete seinen Eilantrag am Mittwochabend damit, dass unter anderem das Einkaufscenter Werre-Park in Bad Oeynhausen zum Zeitpunkt der Antragstellung (Dienstag, 21. April) öffnen durfte. Auch das Möbelhaus Porta Möbel in Porta Westfalica hatte geöffnet. „Wir sahen uns hier gezwungen, den Rechtsweg für eine lebendige Mindener Innenstadt und vor allem für unsere Mitarbeiter zu bestreiten“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Abschließend sei die Angelegenheit aber noch nicht geklärt. Im Eilverfahren sei nur eine summarische Prüfung möglich gewesen, die es dem Oberverwaltungsgericht nicht ermöglicht habe, „abschließend zu befinden“. Dies soll in einem Hauptsacheverfahren nachgeholt werden, heißt es von Hagemeyer.