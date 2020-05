Minden (WB). In der Nacht zu Donnerstag sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Dresdener Straße in Minden gerufen worden. Hier brannten Gebäudeteile einer Druckerei. Die Feuerwehr brachte das Feuer in einem Großeinsatz unter Kontrolle. Eine Halle wurde komplett zerstört, sie ist akut einsturzgefährdet.