Die Kampa-Halle in Minden. Foto: Krusche (Archiv)

Minden/Lübbecke (WB). Viel Wirbel hat sie verursacht: Die unlängst aufgetauchte gutachterliche Stellungnahme des Brandschutzsachverständigen Dirk Schlomann zur Mindener Kampahalle vom September 2019. Darin waren Möglichkeiten untersucht worden, was einen Weiterbetrieb angeht. SPD und CDU im Mühlenkreis haben sich jetzt verärgert darüber gezeigt, dass Landrat Dr. Ralf Niermann (SPD) diese Expertise viel zu lange unter Verschluss gehalten hatte.

„Weder Auftrag, Durchführung noch Ergebnis sind der Kreis-Politik mitgeteilt worden und konnten daher auch nicht in Meinungsbildung und Beschlussfassung der Fraktionen und des Kreistages über die Zukunft der Kampahalle einfließen“, betonen die Sozialdemokraten. Auch wenn das Gutachten „keine wirklich neuen Erkenntnisse“ gebracht habe, „so hätte die SPD-Fraktion selbstverständlich erwartet, von der Verwaltung ohne Aufforderung umfänglich in Kenntnis gesetzt zu werden“, betont die SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Härtel. „Notwendiges Vertrauen ist so aufs Spiel gesetzt und beschädigt worden.“

Stellungnahme soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden

Und – aus Sicht der SPD-Fraktion noch schlimmer: In Teilen der Öffentlichkeit bestehende Vorbehalte und Verschwörungstheorien erhielten ohne Not weitere Nahrung. Deshalb fordert die SPD-Kreistagsfraktion die Kreisverwaltung dazu auf, die Stellungnahme nicht nur der Politik, sondern auch der Öffentlichkeit „umgehend und in vollem Umfang“ zugänglich zu machen. Diese „volle Transparenz“ müsse dann auch für die weiteren Gutachten zur Kampahalle gelten.

Für die am heutigen Donnerstag gemeinsam tagenden Fachausschüsse Bauen/Sport/Schule erhoffen sich die Sozialdemokraten, dass dort statt wahltaktischen Spiegelfechtereien die Planung für die schnelle Errichtung einer Leichtbausporthalle für den Schulsport der Berufskollegs des Kreises im Mittelpunkt stehen werde.

„Es geht hier auch um die Kosten und damit um Steuergeld“

Der Kreisverband der CDU Minden-Lübbecke fordert eine umfassende Aufklärung zur Neubewertung der politischen Lage, Diskussionen und getroffenen Entscheidungen. Aus Sicht der Christdemokraten verantworte die Verwaltungsspitze „einen schweren Vertrauensverlust, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kommunalpolitikern.“ CDU-Kreisvorsitzender Dr. Oliver Vogt: „Wenn dem Kreistag wichtige Informationen vorenthalten werden, zeugt das von einem merkwürdigen Verständnis des Landrates von der Stellung des Kreistages und im Umgang mitein­ander. Ob Informationen relevant sind oder nicht, das hat die Politik zu entscheiden und nicht die Verwaltung.“

Die Christdemokraten fordern eine Klärung, weshalb ein zweites Gutachterbüro Ende September 2019 den Auftrag zur Erstellung eines weiteren Gutachtens erteilt bekommen hatte, nachdem der Erstgutachter das Ergebnis seines Gutachtens bereits Anfang August und das der Fortschreibung des Interimskonzepts Ende September vorgelegt hatte. „Es geht hier auch um die Kosten und damit um Steuergeld“, so Dr. Oliver Vogt.