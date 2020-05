Lübbecke/Minden (WB). Wer Angst vor einer Corona-Infektion hat, will das Ergebnis schnell erfahren. Bislang dauert es bis zu 72 Stunden, bevor ein Befund per Post den Weg vom Labor bis zum Patienten gefunden hat. Das geht mit der neuen mobilen Befundübermittlung des Zentrallabors der Mühlenkreiskliniken deutlich schneller. Per Smartphone können die Patienten ihren Befund direkt aus dem Laborsystem erhalten. Damit wissen die Patienten etwa acht Stunden nach Probeneingang im Labor, ob sie erkrankt sind oder nicht.