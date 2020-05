Von Hans-Jürgen Amtage

Niermann positionierte sich am Donnerstag in der gemeinsamen Sitzung der drei Kreisausschüsse für Bau, Schule und Sport in der Aula des Berufskollegs in Minden. Entscheiden sollten die Kreispolitiker eigentlich über den Bau einer Einfachsporthalle am Kolleg-Campus nördlich der Kreisschwimmhalle, um besonders die Situation des Sportunterrichts am Kolleg zu verbessern. Doch überschattet wurde die Sitzung von einer gutachterlichen Stellungnahme, dem sogenannten „3. Gutachten“ zur Brandschutzsituation der Kampa-Halle vom September des vergangenen Jahres, die bis vor zwei Wochen der Kreispolitik nicht bekannt gewesen sein soll.

Dieses weitere Gutachten hatte der Bad Oeynhausener Brandschutzgutachter und ehemalige stellvertretende Leiter der Mindener Feuerwehr, Dirk Schlomann, erstellt. Nach Auskunft von Niermann hätten alle beteiligten Fachleute in der Kreisverwaltung diese Stellungnahme als nicht mehr wichtig im Hinblick auf eine Empfehlung zur Schließung der Kampa-Halle zum 31. Dezember 2019 eingestuft. So sei dieses Gutachten auch nicht mehr in die Politik gegeben worden.

Vertrauensverlust

Zwar wird inzwischen auch in der Politik die Bedeutung dieses Papiers ebenso eingeschätzt. Auch gibt es deutliche Hinweise, dass die Entscheidung des Kreistages, die Kampa-Halle zu schließen sowie eine Multifunktionshalle mit rund 14,5 Millionen Euro Kreiszuschuss zu unterstützen, vermutlich nicht anders ausgefallen wäre, wenn das Gutachten der Politik vorgelegen hätte. Doch besonders die Christdemokraten hatten im Vorfeld deutlich gemacht, das Zurückhalten der Schlomann-Stellungnahme durch den Landrat sei ein erheblicher Vertrauensverlust. Das unterstrichen nun erneut der Chef der CDU-Kreistagsfraktion, Detlef Beckschewe, und CDU-Kreisvorsitzender Oliver Vogt: „Das Vertrauen ist massiv erschüttert.“ Man müsse gefallene Entscheidungen ganz neu überdenken. Auch Johannes Weinig (SPD) bezeichnete das Verhalten Niermanns als „nicht gut“.

Der Landrat reagierte mit den Worten, die Vorwürfe seien unangemessen. Und schob nach: „Letztlich ist das Ganze dem Wahlkampf geschuldet.“ Dabei sei ja bekannt, dass er nicht mehr für das Landratsamt kandidiere. In einem Nebensatz betonte er aber auch, die Entscheidung zur Schließung der Kampa-Halle vor dem Hintergrund ihrer maroden Brandschutz- und Bausituation sei richtig gewesen. Und er ergänzte: „Wenn die Politik eine andere Entscheidung treffen will, dann wird es keinen Weiterbetrieb unter der Verantwortung der Kreisverwaltung geben.“ Niermann entschuldigte sich aber auch dafür, dass die Verwaltung die Bedeutung des Gutachtens für die Politik falsch eingeschätzt und als Geschäft der laufenden Verwaltung betrachtet habe.

Beratungsbedarf

Vertagt wurde die Entscheidung über die Errichtung der Einfachsporthalle am Berufskolleg, die rund 2,4 Millionen Euro kosten soll. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder sieht noch Beratungsbedarf zur Materialausführung, zur Einbindung der Halle in ein Gesamtkonzept am Campus und will die Schulleitungen mit einbezogen wissen. Vor der Kreistagssitzung Mitte Juni soll das Thema noch einmal beraten werden.

Die Diskussion um den Weiterbetrieb der Kampa-Halle war zuletzt von verschiedenen Seiten weiter befeuert worden. In der vergangenen Woche war zudem bekannt geworden, dass auch der Mindener Unternehmer Sven Hohorst (Wago) in Sachen Kampa-Halle aktiv geworden war. Er hatte Dokumente und Kostenrechnungen im Rahmen einer Privatinitiative von einem unabhängigen Brandschutzgutachter prüfen lassen. Das Ergebnis ist aus seiner Sicht eindeutig: Es würde mindesten 8,6 Millionen Euro kosten, die Mindestvoraussetzungen für eine Wiederinbetriebnahme der Halle zu erfüllen. Annähernd diese Mindestsumme war auch vom Kreis in den vergangenen Monaten immer wieder angeführt worden.