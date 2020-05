Von Oliver Horst und Stefan Lind

Minden/Bad Oeynhausen (WB). Die drei Bluttaten im Kreis Minden-Lübbecke vom Wochenende haben nun auch ein drittes Todesopfer gefordert. Der nach einem Trinkgelage in einer Wohnung in Minden am Sonntagabend stark blutend in ein Krankenhaus eingelieferte Mann ist am Montag seinen Stichverletzungen erlegen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 44-Jährigen osteuropäischer Herkunft. Die Mordkommission „Falke“ unter Leitung des ersten Kriminalhauptkommissars Bernd Kauschke ermittelt.

Zeugen hatten die Polizei gegen 19.25 Uhr über eine Auseinandersetzung und einen stark blutenden Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Falkenstraße in Minden informiert. Vor Ort fanden die Beamten in einer Wohnung den schwerverletzten 44-Jährigen und trafen dort vier weitere Männer an.

Auch bei den beiden anderen Tötungsdelikten dauern die Ermittlungen weiter an. Am Sonntag soll ein 73-Jähriger in Minden seine Ehefrau getötet haben. Im Fall der 36-jährigen Frau, die in der Nacht zu Montag in der Wohnung eines 47-jährigen Mannes in Bad Oeynhausen nach Messerstichen verblutet ist, bleibt das Motiv weiter unklar. Der mutmaßliche Täter verweigert laut Oberstaatsanwalt Christoph Mackel bislang die Aussage. Auch in welcher Beziehung der Mann und die Frau standen, sei noch nicht geklärt.