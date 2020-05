Von Oliver Horst

Minden/Bielefeld (WB). Dreieinhalb Jahre nach Durchsuchungen in den Mühlenkreiskliniken und den Geschäftsräumen der Betriebskrankenkasse (BKK) Melitta Plus in Minden hat sich der Verdacht auf Abrechnungsbetrug gegen die Krankenkasse nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat das Ermittlungsverfahren eingestellt, weil sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben hat.