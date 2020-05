Die Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke nehmen weiter ab, aber erneut ist auch ein Mensch an der tückischen Krankheit gestorben. Foto: dpa

Minden (WB). Es gibt einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Sars-Cov-2-Erreger im Kreisgebiet. Ein 73-jähriger Bewohner aus dem Mindener Altenheim Haus Morgenglanz, der zu den positiv Getesteten gehörte, ist verstorben.

Landrat Dr. Ralf Niermann spricht den Angehörigen sein Beileid aus. „Die immer wieder auch schweren Verläufe der Krankheit zeigen, dass wir uns noch für längere Zeit auf ein anderes Leben als vor der Pandemie einstellen müssen, damit wir unsere Mitmenschen und uns weiter schützen“, sagt Niermann.

Im Kreis Minden-Lübbecke waren am Freitag 486 Corona-Fälle registriert, genauso viele wie am Vortag. 446 Fälle sind inzwischen abgeschlossen (17 mehr als am Vortag), zehn Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Bad Oeynhausen 48 (46/2), Espelkamp 35 (35), Hille 34 (30/1), Hüllhorst 29 (27), Lübbecke 48 (47), Minden 148 (118/3), Petershagen 26 (26), Porta Westfalica 24 (23/1), Preußisch Oldendorf 19 (19), Rahden 23 (23/1) und Stemwede 52 (52/2).

Im Johannes-Wesling-Klinikum werden aktuell drei Covid-19-Patienten behandelt, davon einer beatmet auf der Intensivstation. Drei Covid-19-Patienten werden im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen versorgt, zwei davon auf der Intensivstation.