Die Anzahl der Fälle, die abgeschlossen sind, stieg um zwei auf 448, zehn Menschen sind bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Die Fallzahlen bezogen auf die einzelnen Kommunen (Infizierte/genesen/verstorben) lauten: Bad Oeynhausen 48 (46/2), Espelkamp 35 (35/-), Hille 34 (30/1), Hüllhorst 29 (29/-), Lübbecke 48 (47/-), Minden 148 (118/3), Petershagen 26 (26/-), Porta Westfalica 24 (23/1), Preußisch Oldendorf 19 (19), Rahden 23 (23/1) und Stemwede 52 (52/2).

In der Übersicht stehen die durch Labortest bestätigten Fälle. Die Statistik wird generell so geführt, dass die neuen Zahlen eines Tages immer zu denen vom Vortag hinzu gerechnet werden. In der Johannes-Wesling-Klinik Minden werden zurzeit zwei Covid-19-Patienten behandelt, davon einer beatmet auf der Intensivstation. Drei Covid-19-Patienten werden im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen versorgt, zwei davon auf der Intensivstation.