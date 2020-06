Minden (WB). Erneut ist eine Bewohnerin des Altenheimes Haus Morgenglanz in Minden in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben: Landrat Ralf Niermann sprach den Angehörigen der 89-jährigen Mindenerin sein Beileid aus. Im Kreisgebiet sind aktuell 17 Infizierte registriert, zwölf Menschen sind gestorben. Zwei Coronafälle gibt es noch in Hille, zwölf in Minden und drei in Porta Westfalica.