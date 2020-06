„Intergalaktisch“

Es sei vorweggenommen: Bei der anschließenden Abstimmung siegten tatsächlich „die Guten“ und drückten mit Mehrheit ihren Plan durch, ein weiteres Gutachten zur in die Jahre gekommenen und inzwischen geschlossenen Mindener Kreissporthalle in Auftrag zu geben.

Was vor dieser Abstimmung stattfand, glich allerdings mehr dem Film „Krieg der Welten“. Auf der einen Seite der sozialdemokratische Landrat, der gegen seine eigenen Genossen focht und die Komplettsanierung der Kampa-Halle erreichen wollte. Bei gleichzeitigem Erhalt der Kreis-Unterstützung für das millionenschwere Vorhaben Mindener „Multihalle“.

Langer Schlagabtausch

Auf der anderen Seite die Kreistagsfraktionen von SPD und CDU mit ihrem Gutachten-Plan. Der soll Erkenntnis darüber bringen, ob es eine Möglichkeit gibt, ohne erheblichen Kostenaufwand die Kreissporthalle vorübergehend wieder an den Start zu bringen. Möglicherweise in Abstufungen: für den Schulsport, für Vereinssport und eventuell für Events. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die beiden Fraktionen gegen eine „Sanierung light“ ausgesprochen, die vermutlich einige Millionen kosten würde.

Und dann gab es in der Aula des Berufskollegs in Minden, wo die Kreistagsmitglieder corona-bedingt auf Abstand tagten, noch das Lager von FDP, FWG, Grünen und Die Linke. Besonders die Liberalen machten mit ihrem Antrag, dem sich die drei anderen wenig später anschlossen, Druck. Ihr Ziel: Angesichts der finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie solle der vom Kreistag im vergangenen Dezember gefasste Beschluss, die Kampa-Halle abzureißen, aufgehoben werden. Gleichzeitig solle eine umfassende Sanierung dieser Kreissporthalle und der angeschlossenen Kreisschwimmhalle erfolgen. Dabei solle für die Instandsetzung der an die Stadt Minden vom Kreis in Aussicht gestellte Zuschuss für die neue Multifunktionshalle in Höhe von 14,5 Millionen Euro eingesetzt werden.

Es folgte ein langer Schlagabtausch zwischen den verschiedenen Parteien, wobei meist die immer gleichen Argumente für und wider einer Sanierung ins Feld geführt wurden. Letztlich schmetterte eine deutliche Mehrheit den FDP-Antrag ab, der zwölf Ja-Stimmen erhielt, wobei sich der Landrat enthielt.

Abstimmungschaos

Umgekehrt das Ergebnis für den Antrag der SPD, ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben, um für die Zukunft der Kampa-Halle eine Beschlussvorlage zu erhalten, „die nicht auf Glauben, sondern auf Wissen beruht“, wie es Ulrich Pock (SPD) formulierte. 39 Ja-Stimmen fand dieser Antrag, wobei Ralf Niermann dagegen stimmte.

Fast wäre die intergalaktische Kreistagssitzung noch im Abstimmungschaos versunken, als Cornelia Schmelzer (Grüne) geheime Abstimmung für den SPD/CDU-Antrag beantragte. Fast eine halbe Stunde Sitzungsunterbrechung folgte, in der Kreisdirektorin Cornelia Schöder vor dem Hintergrund des Antrags die Kommunalverfassung hinsichtlich notwendiger Stimmenverhältnisse prüfte. Letztlich hätte der Schmelzer-Antrag 13 Ja-Stimmen finden müssen. Doch es waren nur zwölf, darunter Landrat Niermann. So wurde offen abgestimmt.

Marco Rinne (CDU), Vorsitzender des Kreis-Bauausschusses, hielt dem Landrat schließlich noch Taktiererei und Verschleppung des gesamten Themas vor. Der schoss verbal zurück: Der Antrag von SPD und CDU führe dazu, dass alles in die Länge gezogen würde. Auch, weil ein neues Gutachten nach Vorliegen ein Prüfgutachten der Stadt als Baugenehmigungsbehörde erforderlich mache. Zudem erteilte Ralf Niermann erneut dem Weiterbetrieb der Kampa-Halle durch den Kreis eine Absage, wenn nicht eine Komplettsanierung erfolge.

Tagesordnungspunkt Einfachsporthalle abgesetzt

Wie von Sozial- und Christdemokraten angestrebt, war zum Beginn der Sitzung mit Mehrheit der Tagesordnungspunkt über die Errichtung einer Einfachsporthalle für die Berufskollegs abgesetzt worden.