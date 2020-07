Das Gesundheitsamt des Kreises hat nach eigenen Angaben alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. „Seit der Rückkehr zur Regelbetreuung in Kindergärten und -tagesstätten arbeiten alle Einrichtungen unter besonderen Hygieneschutzmaßnahmen“, sagt Dr. Elke Lustfeld, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes. Das bedeute, dass sich die Kindergartengruppen nicht untereinander begegnen, sie sind in der Gruppe unter sich. „Deshalb bleibt die Kita Leonhardi für alle anderen Gruppen weiterhin geöffnet, solange diese von keinem positiv getestetem Fall betroffen sind.“

Die aktuell wieder ansteigenden Fallzahlen im Kreis Minden-Lübbecke seien überwiegend auf Reiserückkehrende aus Risikogebieten zurückzuführen. Generell sei die Gefahr für eine Infektion bei einem Aufenthalt in einem Risikogebiet erhöht. Reisende, die aus einem der aktuell ausgewiesenen Risikogebiete zurückkehren, müssen sich beim Gesundheitsamt des Kreises melden: per Telefon unter 0571/80715999 oder per E-Mail an einreise.covid@minden-luebbecke.de. Für sie besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht.

Täglich Tests ohne Anmeldung möglich

Die Mühlenkreiskliniken bieten seit Anfang Juli Corona-Tests für Urlauber, Unternehmen und Privatpersonen an. Die Abstriche werden vor dem Johannes-Wesling Klinikum, Hans-Nolte-Straße 1 in Minden, in einem eigens eingerichteten Corona-Test-Zentrum abgenommen. Die Öffnungszeit ist täglich montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tests könnten sich unter anderem bei Personen anbieten, die Kontakte mit sehr vielen Menschen haben, wie beispielsweise Außendienstler, Handwerker, Gastronomen, Mitarbeiter im Verkauf und bei medizinischem Fachpersonal. Auch für Urlauber erhöhen Corona-Tests vor und nach einer Reise die Sicherheit. Laborleiter Professor Dr. Franz-Josef Schmitz: „Die erste Covid-Welle in Deutschland hat ihre Wucht unstrittig durch den Reiseverkehr entwickelt. Deutsche Skifahrer haben sich im Februar in Österreich und Südtirol infiziert und das Virus mit nach Deutschland gebracht. Die gute Nachricht: Urlaubsreisen sind auch in der jetzigen Corona-Zeit wieder möglich. Mit einem einfachen Corona-Test kann vor dem Antritt einer Reise sowie nach der Rückkehr schnell sichergestellt werden, dass zum Zeitpunkt der Testung keine Infektion vorliegt. So werden Familie, Freunde sowie Kollegen besser geschützt.“

Kosten von 50 Euro, schnelles Ergebnis

Reisende aus Risikogebieten müssen allerdings die Regeln der Corona-Einreiseverordnung des Landes NRW und die Reisehinweise des Robert-Koch-Instituts beachten. In keinem Fall verkürze ein negatives Testergebnis eine angeordnete Quarantänezeit.

Corona-Tests, die nicht aufgrund einer Erkrankung erfolgen, müssen in der Regel privat oder von den Arbeitgebern bezahlt werden. Aktuell kostet ein Test bei den Mühlenkreiskliniken 50 Euro. Die Bezahlung erfolge laut Mitteilung ausschließlich per EC-Karte. Für Belegschaften von Unternehmen können auch Gutscheine für einen Corona-Test erworben werden. Das Ergebnis des Corona-Tests wird in der Regel über eine datenschutzkonforme Schnittstelle auf das Smartphone übermittelt und steht in der Regel noch am selben Tag oder am nächsten Morgen zur Verfügung.