„Die aktuellen Fallzahlen zeigen, dass wir uns mitten in der Pandemie befinden“, sagt Landrat Ralf Niermann. „Je disziplinierter und solidarischer wir uns jetzt verhalten, desto besser können wir diese Ausnahmesituation gemeinsam meistern.“ Es führe daher kein Weg daran vorbei, sich nach wie vor an die Abstands- und Hygieneregeln und insbesondere an die Mund-Nasenschutzpflicht zu halten.

Am Vortag war nach WESTFALEN-BLATT-Recherchen bekanntgeworden, dass die acht neuen Corona-Fälle in Preußisch Oldendorf auf Reiserückkehrer aus Balkanstaaten zurückzuführen gewesen sind.