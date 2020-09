Union stärkste Kraft mit „Gestaltungsauftrag“

CDU-Kreisvorsitzender Oliver Vogt betonte, dass auch die CDU Stimmen verloren habe, und es vor allem den Verlusten der SPD geschuldet sei, dass man nun mit 23 Sitzen im Kreistag den „Gestaltungsauftrag“ erhalten habe. Vogt: „Der Bürger hat den Ball in unser Feld gebracht.“ Jetzt werde man Gespräche führen, mit der SPD, den Grünen, aber auch den anderen bis auf AfD und Linke.

Auch für die Landratsstichwahl in zwei Wochen zeigte sich Vogt optimistisch. Ein Sieg der vorne liegenden CDU-Kandidatin hänge auch an der Wahlbeteiligung. „Aber unsere CDU-Bürgermeister wollen mit einer CDU-Landrätin zusammenarbeiten und werden sich sicher dafür einsetzen, die Wähler zu mobilisieren.“

SPD bedauert Verluste

SPD-Kreisvorsitzender Michael Buhre räumte ein: „Ein schönes Ergebnis ist das nicht.“ Zwar liege man mit einem Minus von 7 Prozentpunkten im Landestrend, „aber wir müssen auf uns selber gucken“. Als einen möglichen Grund machte er die demografische Struktur der Partei aus: „Wir müssen unsere Organisation stärken. Unsere Kampagnenfähigkeit ist nicht mehr so gut. Viele aktive Mitglieder ziehen sich zurück.“ Er bedauert, dass man den Wählern nicht habe deutlich machen können, dass die SPD die gestaltende Kraft im Kreistag gewesen sei. Buhre: „Ich bin gespannt auf die Mehrheitsbildung. Wenn wir vernünftige Politik machen können, sind wir kooperationsbereit.“

Mandatsträger aus der Region

Aus der Region in den Kreistag direkt gewählt wurden in Bad Oeynhausen Alexander Nolte-Ernsting, Martina Busche-Oberpenning, Moritz Brünger, Michael Grosskurth, Susanne Rongen, in Hüllhorst Sven Öpping, in Espelkamp Oliver Vogt und Detlef Beckschewe, in Lübbecke/Espelkamp Anja Kittel, in Lübbecke Andreas Holdmann, Bent Grote, in Rahden Ulrich Koors, in Rahden/Stemwede Sven Reimers, in Stemwede Frank Rabe und in Preußisch Oldendorf Rolf-Dieter Schütte (alle CDU). Über die Reserveliste im Kreistag für die Region vertreten: SPD: Reinhard Wandtke (Hüllhorst), Angelika Buttler (Bad Oeynhausen), Torsten Kuhlmann (Rahden), Ruth Schürmann (Lübbecke), Jürgen Gläscher (Stemwede), Claudia Strobel (Espelkamp), Andreas Hoppe (Preußisch Oldendorf), Frank Ernst Helming (Bad Oeynhausen); Grüne: Cornelia Schmelzer (Rahden), Siegfried Gutsche und Petra Spona (Lübbecke), Benjamin Rauer und Nils Beinke-Schulte (Hüllhorst), Thomas Jürgen Dippert (Bad Oeynhausen), Petra Walter-Bußmann (Espelkamp); FDP: Hans-Eckard Meyer (Rahden), Ulrich Kreft (Bad Oeynhausen); AfD: Jan Aussieker (Hüllhorst), evtl. rückt noch Peter Grundmann aus Rahden für Jürgen Sprick nach; Linke: Cathrin Marin (Bad Oeynhausen); FWG: Ute Niestrat (Hüllhorst).