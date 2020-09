Minden (WB/ef). Es klingt nach Science-Fiction: Ärzte des Universitätsklinikums Minden modellieren aus einem Wadenbein einen neuen Unterkiefer. Acht Stunden dauert diese Operation, an der vier Ärzte zeitgleich beteiligt sind. Die Patienten können durch diese besondere OP wieder am normalen Leben teilnehmen. Laut Klinikum Minden ist die OP einmalig in OWL.

Von Westfalen-Blatt