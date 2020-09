Im einzelnen ist die Lage so: Bad Oeynhausen 18 Fälle (-3), Espelkamp 7 (+/-0), Hille 5 (+/-0), Hüllhorst 22 (-1), Lübbecke 12 (+/-0), Minden 24 (+8), Petershagen 1 (+/-0), Porta Westfalica 2 (-1), Preußisch Oldendorf 5 (+/-0), Rahden 7 (+/-0) und Stemwede 1 (+/-0).

Bei den Neuinfektionen handelt es sich zu einem großen Teil um Kontaktpersonen, die bereits in Quarantäne sind. Am Ratsgymnasium in Minden gab es einen und an der Grundschule Neesen in Porta Westfalica zwei positive Fälle. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes ist aufgrund der guten Lüftungssituation und der Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln in keinem der Fälle eine Quarantäne für die gesamte Klasse notwendig. Es besteht das übliche Testangebot für Schüler und Lehrkräfte.