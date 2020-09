Kunst-Container geht auf Reisen

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Vorstandsvorsitzende der Stiftung „Preußen in Westfalen“ und Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), erklärt: „Die Ausstellung will preußische Geschichte innovativ und überraschend erzählen. Dabei setzen wir stark auf Dialog und Austausch. Der Kerngedanke ist es, den Museumsraum als lebendigen Kulturort zu etablieren. Etwa ein Jahr vor der Neueröffnung des Museums starten wir mit dem Programm in die heiße Phase – ‚Platz da, das Museum kommt‘.“

„Preußische Geschichte innovativ und überraschend erzählen“

„Es gibt Konzerte, Ausstellungen, Objekt Slams, Performances und vieles mehr. Alle Events laden zum Mitmachen ein“, sagte Dr. Georg Lunemann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Preußen in Westfalen“ sowie Erster Landesrat und Kämmerer des LWL, die Idee des Containers. „Nach der Eröffnung reist der Container durch Ostwestfalen-Lippe und dient als Botschaft des Preußenmuseums in der Region. So bringt der LWL Kultur in die Fläche und bietet Raum für kulturelle Projekte vor Ort.“

Doch zunächst wirke der Container ein Jahr lang als „leuchtender Kulturspot“ auf dem Simeons­platz: „Das ist ein farbenfrohes Signal für die Mindener und macht deutlich, dass sich etwas im und am Preußenmuseum bewegt“, sagte Norbert Kresse, Mitglied des Vorstandes der Stiftung „Preußen in Westfalen“ sowie Stadtkämmerer und kommissarischer Leiter des Geschäftskreises Bildung, Kultur, Sport und Freizeit der Stadt Minden.

Knapp 60 Netzwerkpartner

„Zusammen mit den knapp 60 Netzwerkpartnern deckt das Museum die Spuren Preußens bis in unsere Gegenwart hinein auf und hinterfragt diese auch kritisch“, erläutert Dieter Gebhard, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Preußen in Westfalen“ sowie Vorsitzender der Landschaftsversammlung und des Kulturausschusses beim LWL.

Museumsleiterin Dr. Sylvia Necker sagte zu den ersten Veranstaltungen am Container: „Den Anfang macht ein Objekt-Slam, den das LWL-Preußenmuseum in Kooperation gemeinsam mit dem Mindener Museum durchführt. Am Dienstag holen wir die skurrilsten Objekte aus unseren Depots.“ Start ist um 16 Uhr.