Rechte Terrorzelle angeklagt

Zwölf Männer, darunter ein Beamter des Polizeipräsidiums Hamm, sollen geplant haben, durch zeitgleiche Angriffe auf Moscheen und die Tötung möglichst vieler Muslime bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland zu provozieren, um die Krise für einen Umsturz zu nutzen.

Dieses Szenario liegt jedenfalls der Anklage zugrunde, die die Bundesanwaltschaft erhoben hat. Sie wirft elf Männern vor, Mitglieder einer rechtsterroristischen Vereinigung zu sein. Dem Beamten aus Hamm wird Unterstützung dieser Terrorzelle zur Last gelegt.

Die Männer waren im Februar aufgeflogen. Seit damals sind sie als „Gruppe S.“ bekannt – benannt nach dem Hauptbeschuldigten Werner S. aus dem Raum Augsburg. Der Mann mit dem Spitznamen „Teutonico“ soll 2019 in einer Chatgruppe nach „kampfbereiten Patriarchen“ gesucht haben.

Ein Informant wandte sich an die Sicherheitsbehörden, und am 14. Februar griffen Polizisten in vielen Städten zu, auch in Porta Westfalica und Minden. Der in Porta festgenommene mutmaßliche Unterstützer Ulf R. nahm sich im Juli in der Untersuchungshaft das Leben.

Der selbstständige Fliesenleger Thomas N. aus Minden soll einer von acht Männern gewesen sein, die sich im September 2019 getroffen haben sollen, um die Terrorgruppe um Werner S. zu gründen. Auf seiner Facebook-Seite schrieb N., die Bundesregierung sei illegal im Amt, Widerstand sei der einzige Weg.

Bei dem Treffen soll auch diskutiert worden sein, Attentate gegen politisch Andersdenkende auszuführen. Nach unbestätigten Informationen sollen dabei die Namen der Grünen-Politiker Robert Habeck und Anton Hofreiter gefallen sein.

Schon im Oktober 2019 sollen weitere Männer der Gruppe beigetreten sein. Nach Angaben des Generalbundesanwalts wurden 50.000 Euro für den Kauf von Schusswaffen kalkuliert. Bis auf ein Mitglied, das kein Geld gehabt haben soll, sollen alle zugesagt haben, den Waffenkauf zu unterstützen – mit „namhaften vierstelligen Beträgen“, wie die Bundesanwaltschaft sagt.

Auch Thorsten W. aus Hamm soll Geld in Aussicht gestellt haben. Er hatte in den 90ern eine Ausbildung zum Polizisten absolviert. Doch bevor er als Polizist eingesetzt wurde, entschied er sich 1995 zur beruflichen Veränderung. Er machte eine Verwaltungsausbildung und arbeitete im Polizeipräsidium Hamm als Beamter, unter anderem in der Waffenstelle, die auch für Waffenscheine zuständig ist.

2018 hatte Thorsten W. auf seinem Balkon zwei Reichskriegsflaggen aufgehängt. Die Flagge hat ihren Ursprung im Kaiserreich, und das Zeigen ist erlaubt, wenn es eine Version ohne Hakenkreuz ist. Weil die Flagge in der Weimarer Republik von rechtsextremen Organisationen als Identifikationssymbol benutzt wurde, wird sie bis heute mit rechtsradikalen Gruppen in Verbindung gebracht.

Kripobeamte machten damals Fotos von den Flaggen und vom Briefkasten ihres Kollegen. Ein Aufkleber wies darauf hin, dass er „keine Lügenpresse“ und „keinen Flüchtlingsbericht der Stadt Hamm“ haben wolle. Die Kriminalbeamten unternahmen nichts. Dabei hatte Thorsten W. auch die Europaflagge an seinem Autokennzeichen überklebt und im Dienst Kleidung der rechten Szene getragen.

Der Fall Thorsten W. war Anlass für NRW-Innenminister Herbert Reul, im Mai in jeder der 47 Kreispolizeibehörden einen Extremismusbeauftragen zu berufen.

Der Prozess gegen die zwölf Männer soll Stuttgart stattfinden.