Minden -

Die Zahl der Corona-Infektionen ist auch am Samstag erneut um 61 angestiegen, so dass es aktuell 1203 aktive Fälle im Kreis Minden-Lübbecke gibt. Allerdings ist der Wocheninzidenzwert je 100.000 Einwohner gesunken: von 216,2 am Freitag auf 202,3 am Samstag. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 22 und hat sich nicht weiter erhöht.