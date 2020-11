Der Wocheninzidenzwert von Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern sank deutlich auf 149,8 (Dienstag 181,4). Allerdings ist ein weiterer Mensch an Corona verstorben , ein älterer Mann aus Espelkamp.

Die aktiven Fälle in den Städten und Gemeinden: Bad Oeynhausen 94 (-32), Espelkamp 171 (-41), Hille 29 (-4), Hüllhorst 20 (-16), Lübbecke 126 (-57), Minden 254 (-61), Petershagen 41 (-4), Porta Westfalica 59 (+4), Preußisch Oldendorf 68 (-21), Rahden 45 (-14), Stemwede 42 (-3).

In den heimischen Krankenhäusern werden 67 Covid-Patienten behandelt, davon zehn auf der Intensivstation, zwei werden künstlich beatmet.

Weiter gibt es an Schulen, Kitas sowie anderen Einrichtungen und Betrieben Fälle, die sich in der Regel nicht in größerem Umfang auf den Betrieb auswirken. In einer Kita in Minden musste eine Gruppe wegen Erkrankungen von Erzieherinnen geschlossen werden.