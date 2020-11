Die Fraktion hatte ihren Antrag damit begründet, Familienthemen seien bislang über verschiedene Ausschüsse breit gestreut. Familie solle aber als ein Kernbestandteil der Gesellschaft verstärkt in den Fokus gerückt werden. Die große Mehrheit des Kreistages sah jedoch die Thematik in den Fachausschüssen gut aufgehoben.

Neu gebildet wurde (bei Gegenstimmen der AfD) der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie. Dieses wichtige Thema, das bislang im Kreis-Bauausschuss gebündelt war, müsse in einem eigenen Fachausschuss erfasst werden, so die Vertreter von CDU, SPD, Grünen, FDP, Die Linke und FWG Mühlenkreis. Damit wächst die Zahl der so genannten freiwilligen Ausschüsse von zehn auf elf an, zumeist mit jeweils 13 Mitgliedern besetzt.

Die zweite Kreistagssitzung in der neuen Legislaturperiode, die aus Abstandsgründen wieder in der Aula des Leo-Sympher-Berufskollegs in Minden stattfand, war von der Tagesordnung her eigentlich eine reine Arbeitssitzung. Im Mittelpunkt standen die Ernennung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Kreisausschusses zu Ehrenbeamtinnen und -beamten sowie die Bildung von Ausschüssen und andere organisatorische Themen.

Da aufgrund der Blockade der AfD, die für jeden Posten einen eigenen Bewerber ins Rennen schicken wollte, eine Einigung der Fraktionen auf die Verteilung der Ausschussvorsitze nicht möglich war, wurden den Fraktionen nach dem d’hondtschen Rechenverfahren die Vorsitze zugeteilt. In einem Stimmenbündnis von CDU, SPD, Grünen und FDP wurde die Besetzung beschlossen.

Bei Gegenstimmen der AfD beschloss der Kreistag nach eingehender Diskussion, seine Entscheidungsbefugnis während einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite in den Kreisausschuss zu delegieren. Diese Möglichkeit eröffnet aktuell das Land NRW, sie ist zeitlich begrenzt. Dieser ständige Ausschuss hat 17 Mitglieder und ist aus Sicht von Landrätin Anna Katharina Bölling und der Verwaltung schneller einzuberufen als der Kreistag mit seinen 64 Mitgliedern plus Landrätin.

Bei der neu eingerichteten Einwohnerfragestunde zu Beginn der Kreistagssitzung stellten der nicht wiedergewählte Kreistagsabgeordnete Matthias Beier und ein weiterer Bürger Fragen zur geplanten Multifunktionshalle in Minden. Dieses besonders vor dem Hintergrund, dass die vom SPD-Bundestagsabgeordneten Achim Post und Mindens Bürgermeister Michael Jäcke (SPD) eingeworbenen Zuschüsse des Bundes in Höhe von vier Millionen Euro nicht in die Multihalle fließen können, sondern nun der Sanierung der Kampa-Halle zugute kommen sollen und der vom Kreistag im vergangenen Jahr zugesagte Zuschuss für die Multifunktionsarena in Höhe von 14,5 Millionen Euro zurückgenommen wurde. Landrätin Bölling betonte in ihrer Antwort, dass die Multihalle ein Projekt der Stadt Minden sei. Wenn eine weitere Projektierung vorliege, würde sich der Kreis wieder mit dem Thema befassen. Dabei erinnerte sie daran, dass sich der Kreistag im Oktober deutlich zu dem Vorhaben bekannt habe.