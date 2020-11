Der Kreistag hatte beschlossen, die Entscheidungen während einer epidemischen Lage von landesweiter Bedeutung dem Kreisausschuss zu übertragen .

Der Beschluss ist am Montagabend, also noch vor der Verlängerung der aktuellen Schutzmaßnahmen über den 30. November hinaus getroffen worden – gegen die Stimmen der AfD. Dazu Fraktionssprecher Thomas Röckemann: „Der Kreistag hat sich mit diesem umfassenden Beschluss praktisch für einen, durch ihn nicht zu beeinflussenden, Zeitpunkt selbst ins Abseits gestellt. Es ist abzusehen, dass die pandemische Lage durch das Landesparlament NRW bis Ende 2020 verlängert wird. Darüber hinausreichende Verlängerungen sind nicht auszuschließen.“ In dieser Zeit wäre der Kreistag völlig außen vor, so Röckemann, der auch Landtagsabgeordneter ist, weiter. Er kritisiert, dass Vielfalt und Pluralität bei der politischen Willensbildung begrenzt wären, weil nicht alle Gruppen oder einzelnen Kreistagsabgeordneten im Kreisausschuss vertreten seien.

Weiter argumentiert die AfD-Fraktion, dass nach diesem Beschluss die Sitzung des Kreistags folgerichtig hätte beendet werden müssen, schließlich sei seitdem allein der Kreisausschuss zuständig. Dazu Fraktionsgeschäftsführer Sebastian Landwehr: „Der Kreistag hat die Tragweite des getroffenen Beschlusses nicht erfasst. Er befindet sich nun in einer Zwickmühle. Entweder ist der Beschluss unwirksam, da er gegen geltendes Recht verstößt, oder er ist wirksam, dann hätte der Kreistag keine weiteren Beschlüsse fassen dürfen, da seitdem der Kreisausschuss zuständig gewesen wäre. Um diese Rechtsunsicherheit auszuschließen, haben wir Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben.“