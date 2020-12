Minden/Lübbecke (WB) -

Anfang des kommenden Jahres macht er sich auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Er wird Woche für Woche Rosen verteilen und hofft, am Ende mit seiner Traumfrau aus dem Finale zu gehen: Niko Griesert (30) ist der neue „Bachelor“ in der gleichnamigen RTL-Show. Er wohnt in Osnabrück, aufgewachsen ist er in Minden.