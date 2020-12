Insgesamt werden 57 Corona-Patienten in Minden und Lübbecke stationär behandelt, davon 20 auf der Intensivstation des Klinikums Minden. Sechs werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden zehn Patienten behandelt, davon sieben in intensivmedizinisch.

Im Kreis gibt es jetzt 1136 aktive Corona-Fälle , 13 weniger als am Montag. Der Wocheninzidenzwert für 100.000 Einwohner bleibt bei 198,4. Bad Oeynhausen 206 (-1), Espelkamp 227 (+1), Hille 33 (-1), Hüllhorst 51 (-1), Lübbecke 114 (-7), Minden 255 (+5), Petershagen 33 (-6), Porta Westfalica 58 (-2), Preußisch Oldendorf 54 (+-0), Rahden 64 (+-0), Stemwede 41 (-1).