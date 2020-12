Körperliche Auseinandersetzung am ZOB in Minden

Minden (WB) -

Am Freitagmorgen ist es am ZOB in Minden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Verlauf ein Jugendlicher zu Boden ging und mehrere Stichverletzungen erlitten hat. Das teilte die Polizei mit.