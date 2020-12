Oma findet den Ausreißer

Minden (WB) -

Offenbar Lust auf einen Ausflug ohne Erwachsene hatte ein dreijähriger Junge, als er sich mit seinem Laufrad am Montagmorgen auf dem Gehweg entlang der viel befahrenen Ringstraße in Minden aufmachte. Eine aufmerksame Passantin hatte das Kind bemerkt und die Polizei verständigt. Mit den Verkehrsvorschriften war der kleine Mann gut vertraut. Dafür mangelte es ihm noch ein wenig an den Ortskenntnissen.