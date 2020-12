Die Zahlen für die Kommunen:

Bad Oeynhausen 271 (-24),

Espelkamp 276 (-39),

Hille 36 (-2),

Hüllhorst 55 (-10),

Lübbecke 142 (-17),

Minden 359 (-17),

Petershagen 66 (+21),

Porta Westfalica 110 (+6),

Preußisch Oldendorf 62 (-4),

Rahden 104 (-9),

Stemwede 54 (+5).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 60 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon 16 auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Acht werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden 14 Patienten behandelt, alle befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Der Krisenstab des Kreises weist darauf hin, dass noch keine Impftermine vergeben werden können. Der Kreis hat das Impfzentrum in der Sporthalle in Unterlübbe wie geplant zum 15. Dezember eingerichtet. Zunächst werden mobile Impfteams die besonders gefährdete Gruppe der älteren Menschen in Alteneinrichtungen impfen. Der Kreis Minden-Lübbecke vergibt generell nicht die Impftermine. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt, der noch bekannt gegeben wird, über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe mitgeteilt.