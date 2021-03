„Wir sind als universitäres Zentrum für Hämatologie auch auf Gerinnungsstörungen spezialisiert. Unser Einzugsbereich reicht von Bielefeld bis Hannover“, sagt der Arzt. Etwa 400 Patienten mit Thrombosen oder Gerinnungskrankheiten, deren Akutbehandlung beendet ist, bekommen Prof. Griesshammer und seine Mitarbeiter jedes Jahr zu sehen. Dabei gibt es nicht so viele unterschiedliche Diagnosen: „Von zehn Patienten mit Thrombosen finden wir bei einem eine seltene Krankheit, die den Verschluss verursacht hat. In drei Fällen ist die Anti-Baby-Pille oder eine Geburt der Auslöser, in drei Fällen sind es Tumore und Entzündungen, und in weiteren drei Fällen finden wir die Ursache nicht.“ Prof.