Dabei beobachtete sie ein Zeuge, sodass sie nun mit Konsequenzen rechnen müssen.

Gegen 4.30 Uhr hatte der Mann sich bei den Beamten gemeldet und seine Beobachtungen geschildert. Die beiden Jugendlichen, so der Zeuge, würden in Nähe der Bastau Mülltonnen umwerfen und diverse Autos beschädigen. Daraufhin traf kurz danach ein Streifenwagen in der Parkstraße auf die beiden 15 Jahre alten Mindener. Während einer der tatverdächtigen Jugendlichen fußläufig die Flucht ergriff, nach kurzer Verfolgung von einem Beamten an der Ritterstraße / Videbullenstraße aber gestellt werden konnte, verblieb der andere an Ort und Stelle. Daraufhin brachte man sie auf die Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie diese am Freitagvormittag wieder verlassen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass insgesamt mindestens 16 geparkte Pkw in der Kuhlenstraße, dem Reiherweg, dem Harrelkamp sowie der Bastaustraße beschädigt worden waren. Darunter höherwertige Fabrikate wie Mercedes, BMW sowie Audi oder Volvo. Bei der Vielzahl beschädigte man den oder die Außenspiegel, während man auch einen Gullydeckel auf die Windschutzscheibe eines Mercedes warf.