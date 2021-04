Um kurz vor Mitternacht wurde der Polizei in einem Metallmülleimer an der Ecke Goebenstraße / Grimpenwall brennender Unrat gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen bereits erloschen. Um kurz nach ein Uhr brannte es erneut im dortigen Bereich. So hatte an der Bushaltestelle am Grimpenwall ein Kunststoffmülleimer Feuer gefangen. Ein Autofahrer sah dies und versuchte die Flammen mit Wasserflaschen zu löschen bevor die Beamten mit einem Feuerlöscher das Glutnest endgültig erstickten.

Wenig später stand gegen 1.35 Uhr in der Hermannstraße auch ein rollbarer Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Das Feuer hatte bei Eintreffen der Beamten bereits auf einen danebenstehenden weiteren Rollcontainer und eine Hecke übergriffen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen ab.

Die Ermittler schließen durch die zeitliche und örtliche Nähe einen Zusammenhang der Brände nicht aus. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, der meldet sich bitte bei der Kripo unter Telefon 0571/88660.