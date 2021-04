Das OWL-Derby, auch sonst eine besondere Partie für das Team von Florian Kehrmann, war deshalb noch etwas spezieller. Der Genuss des 29:27 (14:14)-Sieges gegen GWD Minden war dafür um so größer. Gefeiert wurde besonders Maxim Schalles, der sonst in der 3. Liga spielt und gestern in der Handball-Bundesliga vier Mal traf. Unterdessen liefern sich die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel weiter ein enges Rennen um die Meisterschaft. Mit einem souveränen 29:23 (13:8)-Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig zogen die Flensburger am Sonntagnachmittag in der Tabelle wieder am Nordrivalen vorbei.