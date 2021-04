Die Zahlen für der einzelnen Kommunen im Kreis in der Übersicht:

Bad Oeynhausen 230 (Vortag -1)

Espelkamp 125 (-6)

Hille 46 (+3)

Hüllhorst 61 (+4)

Lübbecke 101 (-4)

Minden 365 (-9)

Petershagen 77 (+2)

Porta Westfalica 139 (-5)

Preußisch Oldendorf 55 (+-0)

Rahden 42 (+1)

Stemwede 35 (+7).

An den Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 38 Corona-Patienten behandelt, davon acht auf der Intensivstation in Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden insgesamt 15 Covid-Patienten versorgt, 14 befinden sich auf Intensivstation (alle in Isolation), eine Person wird isoliert auf Normalstation behandelt. Eine 85-jährige Frau aus Espelkamp ist verstorben.

Die Situation in Pflege-, Betreuungs- und Reha-Einrichtungen bleibt weitestgehend unverändert.

In weinigen Kindertageseinrichtungen und Schulen gibt es einzelne positive Fälle.

Im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe haben bis einschließlich Dienstag 46.179 Personen eine Erstimpfung sowie 11.023 Personen eine Folgeimpfung erhalten haben. In den Arztpraxen haben 9016 Personen eine Erst- und 32 Personen eine Zweitimpfung erhalten. Hinzu kommen weitere 12.449 Personen in Minden-Lübbecke, die von einem mobilen Team geimpft wurden, davon haben 7825 Personen bereits die Zweitimpfung.