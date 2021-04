Minden/Lübbecke -

Von Hans-Jürgen Amtage

Ein Neudenken des Kreishaushaltes hat der Vorsitzende des Kreis-Finanzausschusses, Detlef Beckschewe, zur Diskussion gestellt. „Wir können nicht so weitermachen wie bisher“, sagte der Christdemokrat in der jüngsten Sitzung des Kreistagsgremiums am Dienstag.