33-Jähriger soll auf Ex-Schwager eingestochen haben

Mindener in Untersuchungshaft - Opfer (30) schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr

Bielefeld/Minden (WB/dpa) -

Ein 33 Jahre alter Mann soll in Minden seinem ehemaligen Schwager eine schwere Stichverletzung zugefügt haben. Das 30-jährige Opfer aus Nußloch in Baden-Württemberg wurde am Freitagnachmittag ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld mitteilten.